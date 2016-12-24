Глава Рузаевского района ответит на вопросы жителей

16 апреля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит Глава Рузаевского района РМ Александр Юткин.



Интересующие вопросы можно задавать в паблике «Республика Мордовия» под постом либо во время трансляции.



Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.