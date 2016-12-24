Глава Рузаевского района ответит на вопросы жителей

Социум

16 апреля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит Глава Рузаевского района РМ Александр Юткин.

Интересующие вопросы можно задавать  в паблике «Республика Мордовия» под постом либо во время трансляции.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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