Глава Рузаевского района ответит на вопросы жителей

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
16 апреля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире ответит Глава Рузаевского района РМ Александр Юткин.
Интересующие вопросы можно задавать в паблике «Республика Мордовия» под постом либо во время трансляции.
Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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