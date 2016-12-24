Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём светотехника

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Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!
Этот праздник всегда был особенным для Мордовии. Он объединяет многие поколения работников отраслевых предприятий – настоящих мастеров света, которые делают наш мир уютнее и ярче.
Ваш профессионализм и творческий подход позволяют создавать инновационные технологические решения и повышать энергоэффективность освещения. Благодаря вам Мордовия остаётся ведущим центром светотехнической промышленности и столицей света.
Уникальные изделия, не имеющие аналогов в России и за рубежом, обеспечивают нашим компаниям эффективное присутствие на конкурентном рынке светотехники. Развитие профильного научно-производственного комплекса – одно из приоритетных направлений для промышленности республики.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть ваш профессиональный путь будет освещен ярким светом успеха и достижений!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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