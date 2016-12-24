Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём светотехника

Уважаемые работники и ветераны светотехнической отрасли Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём светотехника!

Этот праздник всегда был особенным для Мордовии. Он объединяет многие поколения работников отраслевых предприятий – настоящих мастеров света, которые делают наш мир уютнее и ярче.

Ваш профессионализм и творческий подход позволяют создавать инновационные технологические решения и повышать энергоэффективность освещения. Благодаря вам Мордовия остаётся ведущим центром светотехнической промышленности и столицей света.

Уникальные изделия, не имеющие аналогов в России и за рубежом, обеспечивают нашим компаниям эффективное присутствие на конкурентном рынке светотехники. Развитие профильного научно-производственного комплекса – одно из приоритетных направлений для промышленности республики.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть ваш профессиональный путь будет освещен ярким светом успеха и достижений!

Глава Республики Мордовия А. Здунов