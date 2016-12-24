Четыре новых семьи появились во время «космической свадьбы» на Выставке «Россия»

12 апреля, в День Космонавтики, на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошла церемония бракосочетания сразу четырех пар. Молодожены приехали из регионов, имеющих особое отношение к космической отрасли — Амурской, Воронежской, Архангельской областей и Санкт-Петербурга.

Перед началом официальной процедуры заключения брака молодоженам предложили выбрать космические символы для своих будущих семей. Владислав Горожа и Анастасия Семик из Приамурья выбрали звезду Мицар, Денис Грибанов и Виктория Саврасова из Воронежской области — Сириус, Сергей Кудрявцев и Мария Андреева из Санкт-Петербурга оказали предпочтение звезде Капелла, а Александр Урлапов и Алена Калинина из Поморья остановили свой выбор сразу на двух звездах — Веге и Альтаире.

Мы выбрали звезду Мицар, потому что она находится в созвездии Большой Медведицы и потому, что мы часть нашей будущей большой семьи, в которой обязательно появятся много новых звезд. А медведь, как символ добродушия, величия, силы и могущества будет оберегать ее», — объяснили свой выбор Владислав и Анастасия.

Все четыре пары получили в подарок экскурсию по столице от Комитета по туризму города Москвы, сувениры с символикой Дня космонавтики и чайный сервиз с символикой Выставки «Россия».

«Дорогие наши молодожены, уважаемые гости! Спасибо, что вы сегодня с нами, в День космонавтики. В этом году мы отмечаем еще и 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Мы все смотрим на его улыбку и знаем, какой он был смелый, что он не боялся мечтать. И я вам желаю того же — смелости, исполнения всех желаний, уверенно идти друг с другом по своему пути, поддерживать друг друга. И все сложится!» — отметила заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина.

От лица Государственной корпорации «Роскосмос» и Центра подготовки космонавтов молодоженов поздравили космонавты-испытатели Арутюн Кивирян и Сергей Тетерятников, вручив им в подарок сертификаты на посещение города Байконур в день запуска ракеты-носителя.

«Хотим вам пожелать, чтобы ваши союзы светились так же, как звезды и созвездия, которые вы сегодня выбрали, и чтобы на пути у вас было только счастье, любовь, взаимопонимание. Всех благ вашим семьям», — сказал космонавт-испытатель Арутюн Кивирян.

Свадебная церемония продолжилась участием молодоженов в автопараде отечественных авто Aurus и Evolute, который завершился на Главной уличной сцене Выставки «Россия», где сегодня проходит масштабный концерт с участием звезд — рэп-исполнителя Мот, группы «Земляне» и певицы Ксении Дежневой.

В объявленный Президентом Российской Федерации Год Семьи на Выставке «Россия» сложилась замечательная традиция — 23 января здесь был зажжен Всероссийский семейный очаг «Сердце России», огонь которого были распространены по всем регионам нашей страны. На Главной уличной сцене «космические» молодожены также торжественно приняли этот символический огонь в свои новоиспеченные семьи.

Управление ЗАГС Москвы проводит официальные торжественные церемонии заключения на Международной выставке-форуме «Россия» с момента открытия. За этот период на Выставке прошло более 50 свадеб для молодоженов из разных концов страны.

«Столичные ЗАГСы проводят торжественные церемонии в историческом павильоне «Космос» уже три года. За это время в Москве прошло 775 космических свадеб. Однако в День космонавтики очень почетно и ответственно регистрировать союз четырех пар, непосредственно связанных с космической отраслью в таком знаковом месте в рамках Выставки-форума «Россия». Мы поздравляем молодых и желаем им безграничной любви, вселенского счастья, уважения и взаимопонимания», — говорит начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Помимо сегодняшних четырех новых семей, на Выставке «Россия» уже поженились 56 пар и 35 из них провели церемонии бракосочетания по национальным традициям своих регионов, а свадьбы еще 21 пары прошли в рамках отраслевых дней — новые семьи создавали атомщики, энергетики, педагоги, предприниматели и молодежные активисты.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.