В Мордовии выбрали лучшую школьную столовую

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
12 апреля в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности прошел региональный тур Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». Свои заявки на конкурс подавали 19 школ республики, 15 из них вышли в очный финал.
Первое место среди городских школ занял Центр образования «Тавла», а лучшим школьным поваром стала его сотрудница Анна Докучаева. Среди сельских школ «золото» у Ромодановской средней школы №2.
«Победители представят республику на федеральном этапе конкурса. Провести его планируем у нас в августе вместе с всероссийским родительским форумом по школьному питанию», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.
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