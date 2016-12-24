В Мордовии выбрали лучшую школьную столовую

12 апреля в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности прошел региональный тур Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». Свои заявки на конкурс подавали 19 школ республики, 15 из них вышли в очный финал.

Первое место среди городских школ занял Центр образования «Тавла», а лучшим школьным поваром стала его сотрудница Анна Докучаева. Среди сельских школ «золото» у Ромодановской средней школы №2.

«Победители представят республику на федеральном этапе конкурса. Провести его планируем у нас в августе вместе с всероссийским родительским форумом по школьному питанию», - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.