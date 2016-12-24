В Мордовии участники «Диктанта Победы» напишут «Письмо герою»

В Штабе общественной поддержки в Саранске 8 апреля обсудили ход подготовки и формат проведения «Диктанта Победы» в республике.

Напомним, в Мордовии в этом году перед участниками всероссийской исторической акции свои двери распахнут более 160 площадок. На двух из них – в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина и в Центре образования №15 «Высота», перед началом тестирования все желающие смогут написать «Письмо герою», адресованное участникам СВО.

Задания диктанта в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков, юбилеям писателей-фронтовиков, другим памятным датам.