Жителей Мордовии приглашают принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Стартовал новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России - до 3 июня. В прошлом сезоне россияне подали почти 40 тысяч заявок. Заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира.

В 2023 году в премии приняли участие более 200 человек из Мордовии. В полуфинал прошли 20 участников, 9 из которых выступили с защитой своих проектов на Окружном форуме добровольцев в республике. А в 2022 году «Волонтерский проект помощи школьникам «Дай Пять!»» Романа Ковалева одержал победу в треке «Волонтеры» в номинации «Страна возможностей.

В этом году национальный трек Премии включает новые категории и номинации. Появилась возможность представлять не только социальные проекты, но также общественно значимые поступки, практики меценатства и наставническую деятельность. Также с этого года свои комплексные программы по развитию некоммерческого сектора, волонтерства и благотворительности в рамках премии могут продвигать муниципальные образования и субъекты Российской Федерации. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии 2024 года.

Финалисты получат федеральное признание и инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций. Участники в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на Национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты». Все участники будут награждены баллами проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия - страна возможностей» и т.д.

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