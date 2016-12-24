В Мордовии стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

11-12 апреля в Саранске пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В столице республики будет работать несколько площадок.

11 апреля в 15:00 в Семейном МФЦ на базе приюта «Надежда» (ул. Сущинского, 10) состоится «День службы занятости в МФЦ». Там будет работать консультационный пункт, а также пройдет заседание женского клуба «Я настоящая».

12 апреля с 10:00 до 12:00 в Центре развития креативных индустрий (Саранский приборостроительный завод, ул. Васенко) будет представлено 3 площадки.

В секторе Ярмарка трудоустройства более 60 крупных производственных компаний сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства и других представят более 2000 вакантных рабочих мест.

«Для соискателей это возможность узнать о вакансии «из первых уст», побеседовать с лучшими работодателями республики. Также мы проведем профориентационное тестирование, подберем вакансии, соответствующие возрасту и образованию, проконсультируем по вопросам трудового законодательства и законодательства в сфере занятости населения, научим грамотно составлять продающее резюме, рассказывать о своих сильных сторонах и успешно проходить сложные собеседования», - рассказал директор Центра занятости населения РМ Игорь Юрченков.

На профориентационной площадке «Мой выбор» для присутствующих проведут мастер-классы по востребованным рабочим специальностям с использованием учебного оборудования, покажут самопрезентации образовательных организаций для абитуриентов, продемонстрируют возможности переподготовки на рабочую специальность, помогут определить направления для обучения и развития.

Кроме этого, соискателей ждет промтур на Приборостроительный завод, где для них проведут экскурсию.

Федеральный этап ярмарки запланирован на 28 июня.