Волонтеры Рузаевского района изготовили для бойцов СВО более 140 маскировочных сетей

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В поселке Левженский Приреченского сельского поселения Рузаевского района действует филиал волонтерской группы «ZА НАШИХ». По словам председателя регионального отделения «Союза женщин России», координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Ольги Игнатовой, второй год в спортзале Дома культуры волонтеры плетут маскировочные сети. На сегодняшний день общими усилиями изготовлено уже более 140 изделий размером 3х6 и 3х7 метров. Из поселка они отправляются на передовую.
Волонтеры не только плетут сети, но и заливают окопные свечи и формируют сухой армейский душ - гигиенический набор, в состав которого входит одноразовое полотенце, ватные палочки и губка, пропитанная специальным гелем. При небольшом количестве воды (30-50 мм) она дает обильную пену, которая очищает кожу и не требует смывания водой.
Вместе с окопными свечами и маскировочными сетями бойцам передаются посылки, которые собирают местные жители. Недавно в поселок Левженский неравнодушные сузгарьевцы доставили продукты, медикаменты и постельные принадлежности для госпиталей.
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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
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