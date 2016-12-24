Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей!

В Москве на ВДНХ продолжает проходить масштабная выставка-форум «Россия». Ее посетили уже 10 миллионов человек! Десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, который приехал на выставку с супругой Екатериной.

«Для нас это абсолютно неожиданно – мы здесь в первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», – поделился Константин.

«Хорошо, что мы приехали именно в это время», – добавила Екатерина.

АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Госкорпорация «Росатом» подарили им сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Также гости познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья Панфиловых никогда не была на русском Севере. Для них проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Проживание и проезд из Ярославля входят в стоимость.

Напомним, что выставка «Россия» – одно из важнейших событий для нашей страны. Здесь собраны все главные достижения регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. На стенде Мордовии все посетители могут узнать об успехах и национальной культуре нашей республики.