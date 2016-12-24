В школах Мордовии обновляются спортивные залы

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Мордовии обновляется материально-техническая база образовательных организаций.

Так, в 2023 году было отремонтировано 8 школьных спортивных залов, для 8 школьных спортивных клубов закупили инвентарь. Также спортивным инвентарем и оборудованием оснастили 4 открытых сооружений.

Реализация проекта продолжается. В этом году планируется обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом еще 8 образовательных организаций.