Артём Здунов провел заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике

5 апреля в Доме Республики под председательством Артёма Здунова состоялось заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике. Главной темой его работы стала миграционная обстановка в регионе.

«Страшный теракт 22 марта в Москве не только унес многие жизни и принес трагедии в российские семьи, но и породил в обществе много обсуждений и вопросов по антитеррористической защищенности и ужесточению миграционного законодательства в отношении тех, кто приезжает в нашу страну. Организаторы теракта преследовали цель внести раскол, создать негативное отношение к иностранным гражданам, уже проживающим здесь или желающим получить гражданство, - отметил Глава Мордовии. – Поэтому только наш профессионализм и бдительность помогут определить цели, с которыми иностранные граждане прибывают в Россию и Мордовию».

Артём Здунов подчеркнул, что эту задачу можно решить только при условии тесного межведомственного взаимодействия, привлечения общественного контроля. Было отмечено, что по итогам прошлого года впервые за долгое время в Мордовии зафиксирован небольшой миграционный прирост – более 100 человек, в том числе он есть и по международному потоку. Начала работать республиканская программа «Возвращение» по привлечению в республику тех, кто уехал из региона за последние десятилетия.

В республике, как и в целом по стране, существует нехватка кадров во многих отраслях, работники требуются для реализации инвестпроектов. Свыше 300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Мордовии привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан. Но в целом доля иностранных трудовых мигрантов в республике в общем объеме трудовых ресурсов совсем небольшая - не более 1%.

Среди основных направлений работы Координационного совета руководитель региона назвал контроль процесса привлечения иностранной рабочей силы и сохранение баланса трудовых мигрантов на территории региона, внимательное отношение к процедуре сдачи обязательного экзамена на знание русского языка и обязательного медицинского освидетельствования при оформлении.

Важная задача – контроль привлечения иностранных студентов и оформления учебных виз (в вузах региона обучается почти 3 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира – это почти каждый десятый студент), а также адаптация детей иностранных граждан в образовательных организациях. Отдельное направление работы – взаимодействие с национально-культурными автономиями, диаспорами и землячествами, лидерами общественного мнения в национальной среде, с традиционными религиозными конфессиями.

«Взвешенная миграционная политика, укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия – это стратегические направления государственной политики. Об этом неоднократно говорил наш Президент, - подчеркнул Артём Здунов. - Сейчас, в условиях активизации диверсионно-террористической деятельности, это важнейшие факторы стабильности и безопасности. Наша республика, по данным различных рейтингов, входит в число наиболее комфортных и спокойных регионов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Но этот процесс очень тонкий и живой, поэтому давайте поговорим об угрозах и превентивной работе».

По различным вопросам миграционной политики в республике на заседании Совета выступили Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, начальник Управления по вопросам миграции МВД по РМ Борис Мандрус, министр образования РМ Елена Солдатова, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, а также работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу.

По итогам заседания Совета Глава Мордовии поручил выработать план действий, направленный на усиление контроля за обстановкой в этой сфере. Главный посыл - повысить бдительность на всех уровнях.

«Подход здесь такой: каждый иностранный гражданин должен быть на учете, каждого мы должны знать», - сказал Артём Здунов. При этом руководитель республики подчеркнул: «Мы ценим в человеке его сущность, а не национальность».