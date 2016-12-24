Народный Фронт проведет опрос пациентов

В рамках комплексного мониторинга здравоохранения с 5 по 25 апреля Народный Фронт проведет масштабный опрос пациентов по всей стране.

В ходе анкетирования люди смогут ответить на вопросы о возможности записи к врачу, очередях в поликлиниках, доступности врачей-терапевтов и узких специалистов, рассказать о проблемах лекарственного обеспечения. Жители страны, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, могут сообщить о своем опыте прохождения углубленной диспансеризации и последующей реабилитации в случае, если она требовалась после перенесенного заболевания.

В 2023 году аналогичное анкетирование охватило 17,2 тысяч респондентов из всех 89 регионов Российской Федерации. Всего в 2024 году в рамках комплексного мониторинга здравоохранения планируется провести два опроса: опрос пациентов и опрос медицинских работников.

С конца 2018 года Народный Фронт проводит регулярное анкетирование граждан по вопросам оказания медицинской помощи. Всего с декабря 2018 года по 2023 год методом онлайн-анкетирования было проведено 24 мониторинга.

Целевыми группами, как правило, выступали две категории респондентов: пациенты и медицинские работники. Подобный подход позволил оценивать отдельные проблемы здравоохранения как «изнутри» – глазами медицинских работников, так и «снаружи» – глазами пациентов.