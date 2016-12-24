Жители Мордовии могут получить помощь в рамках нацпроекта «Демография»

В Мордовии реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2023 году в его рамках осуществлялся мониторинг 3 показателей.

Прежде всего, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Оно было организовано для 778 человек.

Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных. В них приняли участие 246 человек.

Также в рамках нацпроекта проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, заключивших ученический договор с такими предприятиями. В прошлом году эта услуга была предоставлена 910 жителям республики.

На реализацию проекта в 2023 году было выделено почти 60 млн рублей.