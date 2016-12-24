Жители Мордовии могут получить помощь в рамках нацпроекта «Демография»

«Мордовия развивается хорошими темпами»
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В Мордовии реализуется региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2023 году в его рамках осуществлялся мониторинг 3 показателей.
Прежде всего, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения. Оно было организовано для 778 человек.
Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных. В них приняли участие 246 человек.
Также в рамках нацпроекта проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, заключивших ученический договор с такими предприятиями. В прошлом году эта услуга была предоставлена 910 жителям республики.
На реализацию проекта в 2023 году было выделено почти 60 млн рублей.
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Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
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