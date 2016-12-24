В Саранске ветераны спецоперации сыграли в интеллектуальный квиз

Ветераны СВО при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» приняли участие в интеллектуальной игре квиз. Мероприятие состоялось 3 апреля в кафе «Summer Jam».



Команду «Защитники» возглавил ветеран спецоперации Максим Царев. Игра состояла из трех раундов, на протяжении которых участники отвечали на время на различные вопросы. Ветераны проявили эрудицию в области литературы, музыки, кино и искусства и получили массу положительных впечатлений от игры.



«Отвечая на некоторые вопросы, пришлось проявить нестандартное мышление, - признался ветеран спецоперации Виталий Козеняшев. – Мы угадывали ответы на вопросы и узнавали что-то новое. В общем, отлично провели время. Будем рады играть в команде «Защитников» на постоянной основе!»