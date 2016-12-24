В Мордовии выберут лучшую школьную столовую

Дан старт Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая – 2024», который организован Минпросвещением России и Всероссийским педагогическим собранием.

Региональный этап состязания проходит с 1 по 12 апреля. Учреждено три номинации: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучший повар школьного питания».

В ходе конкурса оценивается обеспечение школьников горячим питанием, уровень профессионализма работников столовой, личное мастерство поваров. В состав жюри войдут эксперты научных учреждений и индустрии питания.

Напомним, что победителем суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2023» в номинации «Лучшая столовая сельской школы» стала Козловская школа Атяшевского района.