В Мордовии выберут лучшую школьную столовую

«Мы с любовью и трепетом относимся к нашей стране»
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Дан старт Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая – 2024», который организован Минпросвещением России и Всероссийским педагогическим собранием.
Региональный этап состязания проходит с 1 по 12 апреля. Учреждено три номинации: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучший повар школьного питания».
В ходе конкурса оценивается обеспечение школьников горячим питанием, уровень профессионализма работников столовой, личное мастерство поваров. В состав жюри войдут эксперты научных учреждений и индустрии питания.
Напомним, что победителем суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2023» в номинации «Лучшая столовая сельской школы» стала Козловская школа Атяшевского района.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска