Россияне рассказали, как они относятся к чувству юмора, шуткам и розыгрышам

1 апреля социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами исследования об отношении россиян к чувству юмора, шуткам и розыгрышам. В онлайн-опросе поучаствовали 1 200 россиян старше 18 лет.

98% респондентов считают, что у них есть чувство юмора, а 48% довольно часто шутят при общении с другими людьми. 27% уверены, что их чувство юмора развито лучше, чем у других. 31% смеются из вежливости, если шутка собеседника оказалась несмешной, а 69% хотя бы раз в жизни шутили в стрессовых ситуациях.

75% согласны с тем, что смех не только продлевает жизнь, но и помогает сохранить отношения. Для 83% важно, что его супруга или супруг обладали чувством юмора, а для 82% – друзья.

40% любят разыгрывать друзей и близких на 1 апреля. 8% признались, что иногда это приводило к плохим последствиям и обидам. 57% сами обижались на розыгрыши и шутки в их сторону.

Больше половины россиян считают, что смеяться над чем угодно нельзя. К запретным темам они отнесли трагедии, катастрофы, теракты, войны, особенности здоровья и другие печальные темы. 42% отрицательно относятся к «черному юмору». Также большинство уверены, что нецензурная лексика не делает шутки смешнее.

Социологическое агентство «Вебер» – это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Для исследования общественного мнения применяется классический подход в сочетании с современными онлайн-технологиями.