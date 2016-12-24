В Мордовии волонтерами культуры могут назвать себя около 4 тысяч человек

В Мордовии с каждым годом все больше добровольцев примыкают к волонтерам культуры. Сейчас общее число участников волонтерских клубов учреждений культуры составляет около 4 тысяч человек. Это направление в республике развивается в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Представители сообщества получают поддержку в виде грантов и успешно реализуют проекты, направленные на формирование общероссийской и национальной идентичности, на популяризацию и сохранение культурных традиций и самобытности российских народов.

В качестве примера можно привести проект «Эрек кяль. Живой язык», он в 2023 году стал победителем Фонда президентских грантов. Также в 2023 году проект «Загадки города С» получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Он стал победителем регионального этапа и полуфиналистом международной премии «Мы вместе», а также участником культурной программы в рамках форума добровольцев УФО и ПФО.

Оба проекта были разработаны ресурсным центром «Волонтеры культуры Мордовии» совместно с Мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем имени И.Д. Воронина.

Также в 2023 году в реализацию федеральных грантовых проектов включен краеведческий проект «Увлеченные культурой», разработанный «Добро.Центром», который создан на базе Районного центра культуры Рузаевского района.

В течение прошлого года волонтеры культуры Мордовии принимали участие в региональных и межрегиональных мероприятиях – Всероссийском молодежном фестивале национальных культур «Мы вместе!», Республиканском фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», Межрегиональном молодежном театральном фестивале «ХУДСОВЕТ», фестивале национальных театров России «Театральная осень».

Стоить отметить, что ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» в числе 10 региональных отделений удостоился звания «Лучший регион культурного добровольчества 2023».