Кондитер из Ардатова планирует принять участие в международном чемпионате по печатному прянику

По информации Минэкономики РМ, самозанятая Олеся Майорова из Ардатовского района не первый год создает своими руками праздничное настроение и аромат — занимается изготовлением имбирных пряников. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», продукцию мастерицы знают далеко за пределами родного района.



Аромат свежей выпечки всегда ассоциируется с домашним уютом и пробуждает аппетит. А запах имбирного пряника – особенно, ведь он погружает в атмосферу праздника. Ставшее традиционным во многих странах угощение, в основном готовят к Новому Году или Рождеству. Но Олеся Майорова разрушила этот стереотип. Имбирные пряники – это не только вкусное лакомство, это еще и бизнес.



«Я работаю в местной Детской школе искусств. Преподаю детям музыку и декоративно-прикладное искусство. Однажды искала в интернете новую форму для керамики и наткнулась на форму для пряника, - вспоминает Олеся. - Мне она очень понравилась, и я решила испечь пряник. На удивление он получился с первого раза. Так появилось желание заниматься этим на постоянной основе».



Вера в себя и трудолюбие быстро дали свои плоды – о мастерстве кондитера вскоре узнали по всей республике. Появились постоянные клиенты, выросло число заказов. Тогда будущая бизнесвумен решила зарегистрироваться самозанятой и активнее продвигать свою продукцию.



«От знакомых я узнала о мерах государственной поддержки для самозанятых. Специалисты Центра «Мой бизнес» помогли с регистрацией на участие в ярмарке самозанятых, - рассказывает Олеся Майорова. - Результат превзошел все ожидания. Я получила новых, постоянных клиентов, обменялась ценным опытом с другими самозанятыми, приобрела новых друзей-единомышленников».



Во время работы ярмарки самозанятая реализовывала кондитерские изделия сразу в двух торговых центрах Саранска. Более того, понравившиеся гостям пряники презентовала в этно-точках Саранска.



«Я разрабатываю эскизы для пряников с национальной тематикой, хочу прославить ими Мордовию. Меня уже во второй раз приглашают участвовать в международном чемпионате по печатному прянику, который проходит в Санкт-Петербурге. Обязательно представлю там свои задумки», - делится планами самозанятая.



Кроме того, кондитер хочет сделать еще один шаг на встречу к успешному бизнесу – сертифицировать свою продукцию, что даст возможность реализовывать выпечку в магазинах и на маркетплейсах. Совсем скоро услуга по выходу на ЭТП вновь станет доступной в Центре «Мой бизнес». Кроме того, здесь в рамках нацпроекта субъекты МСП могут получить и другие меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые.