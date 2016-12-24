Школьник из Мордовии стал гостем Дома правительства России

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Семиклассник центра образования №15 «Высота» Дима Давыдов встретился с вице-премьером РФ. Мальчик смог задать Денису Мантурову вопросы и сделать фотографии.
Напомним, Дима подал заявку на Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он мечтал встретиться и пообщаться с футболистами своего любимого клуба «Локомотив». 12 января благодаря заместителю Председателя Правительства России желание осуществилось на стадионе «Лужники». Подросток увиделся с игроками «Локомотива», в том числе со знаменитым нападающим Артёмом Дзюбой. Главный тренер команды Михаил Галактионов подарил школьнику мяч с автографами игроков.
Во время весенних каникул история получила продолжение. Денис Валентинович пригласил Диму Давыдова в Москву.
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