Школьник из Мордовии стал гостем Дома правительства России

Семиклассник центра образования №15 «Высота» Дима Давыдов встретился с вице-премьером РФ. Мальчик смог задать Денису Мантурову вопросы и сделать фотографии.

Напомним, Дима подал заявку на Всероссийской акции «Ёлка желаний». Он мечтал встретиться и пообщаться с футболистами своего любимого клуба «Локомотив». 12 января благодаря заместителю Председателя Правительства России желание осуществилось на стадионе «Лужники». Подросток увиделся с игроками «Локомотива», в том числе со знаменитым нападающим Артёмом Дзюбой. Главный тренер команды Михаил Галактионов подарил школьнику мяч с автографами игроков.

Во время весенних каникул история получила продолжение. Денис Валентинович пригласил Диму Давыдова в Москву.