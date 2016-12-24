В Большеигнатовском районе открылась фотовыставка «Семья. Отечество. Герои»

Фотовыставка организована в рамках фотопроекта регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Экспозиция разместилась в фойе районного Дома культуры.



Выставка организована при помощи социального координатора Юлии Бочкаевой. При ее содействии участие в фотопроекте приняли пять семей защитников Отечества. Среди них – мама гвардии ефрейтора Виталия Русскина, Галина Михайловна.

На снимке женщина запечатлена с портретом сына. Виталий окончил географический факультет МГУ им. Огарева и отслужил в армии, а в 2015 году подписал контракт. Служил в 106-й Гвардейской краснознамённой воздушно-десантной дивизии. С первых дней принимал участие в специальной военной операции, занимал должность командира машины взвода радиационной химической и биологической разведки. Гвардии ефрейтор Русскин героически погиб 1 мая прошлого года в боях за донецкий город Соледар. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества (посмертно).



«Сын достойно выполнил свой воинский долг. Спасибо за уважение к нашим ребятам и сохранение памяти о них. Наши дети живы, пока мы и общество помним о них», - сказала Галина Михайловна.



В информации регионального филиала фонда отмечается, что фотопроект «Семья. Отечество. Герои» посвящен семьям защитников Отечества и реализуется в рамках Года семьи.