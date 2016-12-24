В саранском Штабе общественной поддержки провели акцию памяти «Журавли»

Участниками акции стали воспитанники республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда», а также учащиеся Луховского лицея и Берсеневской общеобразовательной школы.

Ребята сделали журавликов из бумаги в технике оригами.

«22 марта в Москве в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Много людей погибло и пострадало, о них сейчас скорбит вся страна. Летящий в небе журавль стал символом этих ужасных событий, символом нашей скорби и единения. Сделанные руками детей журавлики станут выражением нашего сострадания и будут возложены к стихийному мемориалу в Саранске, созданному в память о жертвах теракта», - сказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ольга Сергушина.