В саранском Штабе общественной поддержки провели акцию памяти «Журавли»

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Участниками акции стали воспитанники республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда», а также учащиеся Луховского лицея и Берсеневской общеобразовательной школы.
Ребята сделали журавликов из бумаги в технике оригами.
«22 марта в Москве в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия. Много людей погибло и пострадало, о них сейчас скорбит вся страна. Летящий в небе журавль стал символом этих ужасных событий, символом нашей скорби и единения. Сделанные руками детей журавлики станут выражением нашего сострадания и будут возложены к стихийному мемориалу в Саранске, созданному в память о жертвах теракта», - сказала заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ольга Сергушина.
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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
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