Иконописцы Саранской семинарии напишут «Лики святых заступников Руси»

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Студенты-иконописцы Саранской духовной семинарии принимают участие в большом грантовом проекте «Лики святых заступников Руси». В 2024 году этот проект учебного комитета Русской Православной Церкви стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Авторы лучших работ смогут стажироваться по иконописи на базе Московской духовной академии в следующем учебном году.
Иконописный кружок Саранской семинарии готовит на конкурс 15 работ. Это иконы небесных покровителей нашего Отечества, в том числе праведного воина Феодора Ушакова. Перед отправлением икон на конкурс предусмотрена выставка, открытие которой предварительно запланировано на 1 июня.
Напомним, что отделение иконописи Саранской духовной семинарии было открыто в 2017 году. Слушатели постигают на практике древний и прекрасный мир православной иконы, на старших курсах изучается реставрация древней иконы. Обучение длится четыре года.
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