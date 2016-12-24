В Мордовии пройдет финал Республиканской спартакиады допризывной молодежи «Защитники Отечества»

29 марта в Спортивной школе Олимпийского резерва по легкой атлетике состоится финал Республиканской спартакиады допризывной молодежи «Защитники Отечества». Ее участниками станут юные жители республики в возрасте от 14 до 17 лет.

Спартакиада проводилась в 3 этапа. Муниципальный этап проходил до 3 марта. Зональный - до 10 марта. Функции зональных организаторов выполнили оргкомитеты Ардатовского, Торбеевского, Темниковского, Краснослободского, Лямбирского, Чамзинского районов, Рузаевки и Саранска. Победители зональных соревнований вышли в республиканский финал.

Программа финала включает в себя следующие этапы - строевая подготовка, плавание, сдача элементов норм ГТО, огневой рубеж, разборка-сборка автомата.

Основными организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по делам молодежи РМ, Мордовский республиканский молодежный центр, Министерство образования РМ, Военный комиссариат РМ, Региональное отделение ДОСААФ России РМ.