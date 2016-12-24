В Мордовии организовали ускоренную процедуру бракосочетания для ветерана СВО

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», на персональном сопровождении в организации находится ветеран спецоперации Владимир из Теньгушевского района.



Он являлся добровольцем, весной прошлого года заключил контракт на службу в зоне спецоперации. Выполнял задачи водителя-заправщика на одном из направлений.



Во время короткого отпуска, который Владимир проводил у брата в Ростовской области, он познакомился с будущей супругой Еленой. Вскоре влюбленные решили узаконить отношения. Жених предложил провести церемонию бракосочетания на своей малой Родине в Мордовии.

По семейным обстоятельствам паре требовалось расписаться в трехдневный срок. Владимир обратился за помощью к социальному координатору Ирине Тепаевой, которая решила вопрос с ускоренной процедурой регистрацией брака с районным отделом ЗАГС.



Торжественная церемония состоялась 26 марта. Жених был в костюме, а невеста – в белом платье. Почетным гостем на церемонии стала соцкоординатор. Она пожелала супругам любви, взаимопонимания и благополучия. «Очень приятно помогать людям в добрых делах, - признается Ирина Юрьевна. – Дай Бог новой семье мира и долгих лет совместной жизни!»