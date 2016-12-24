Жители Мордовии продолжают помогать бойцам СВО

Помощь участникам специальной военной операции объединила жителей Мордовии. Свой вклад в общее дело вносят и взрослые, и дети.

Например, в Салазгорьской школе Торбеевского района и в Кемлянском колледже Ромодановского района ученики, родители и педагоги продолжают изготавливать окопные свечи и плести маскировочные сети.

Самые юные ученики Оброченской школы присоединились к акции «Окопная свеча». Старшеклассники изготовили свечи, а первоклашки раскрасили яркими цветами этикетки для них.

В Теньгушевском доме культуры развернулась Ярмарка Добра, организованная муниципальным волонтерском штабом #МЫВМЕСТЕ. Учителя и ученики местной школы провели мастер-класс по пошиву одежды для бойцов.



Обучающиеся Барашевской школы подробно рассказали о процессе изготовления окопных свечей. Теньгушевская центральная районная больница представили на Ярмарке сухие супы и каши, которые пользуются огромным спросом на передовой. А в фойе здания все желающие смогли принять участие в изготовлении маскировочных сетей.

Жители Ичалковского района подготовили для бойцов сладкие подарки, теплые носки и перчатки, предметы первой необходимости, медикаменты, а также написали трогательные письма в рамках Всероссийской акции «Посылка солдату».

В Ельниковском районе в рамках патриотической акции «Zа Россию, Zа мир, Zа наших!» Мордовско-Пошатская сельская библиотека совместно с учениками старших классов провели патриотический час «Возьми себе в пример Героя!».