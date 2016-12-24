В Мордовии несовершеннолетние осужденные посетили гончарную студию

Сотрудники УФСИН по РМ совместно с общественной правозащитной организацией «Мордовский региональный комитет гражданского контроля» организовали мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подростки посетили выставочный зал, где смогли познакомиться с историей ремесел на территории республики, а также побывали в гончарной студии «Тилитесто», где каждый имел возможность поработать с глиной и создать свое изделие.