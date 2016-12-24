Матч за Суперкубок России по регби пройдет в Саранске

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Об этом сообщила Федерации регби России. 29 апреля на стадионе «Мордовия-Арена» в столице Мордовии состоится финал Суперкубка России по регби между командами «Локомотив-Пенза» и «Стрела-Ак Барс».
Это будет пятый розыгрыш трофея. Ранее матчи за Суперкубок проходили с 2014 по 2017 год и все четыре раза победителями выходили красноярские клубы - трижды главный приз выигрывал «Енисей-СТМ», еще раз победителем становился «Красный Яр».
Сейчас «Локомотив-Пенза» является действующим чемпионом России, а «Стрела-АК Барс» - обладателем Кубка России.
Как сообщается, билеты поступят в продажу в ближайшие дни.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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