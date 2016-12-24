Телеканал «Звезда» готовит выпуск передачи «Военная приемка» о Мордовии

По информации Мордовской митрополии Русской православной церкви, в эти дни съемочная группа федерального телеканала «Звезда» работает в Мордовии. Она готовит к эфиру выпуск передачи «Военная приемка», которая посвящена вере на линии боевого соприкосновения.

В телепередаче в том числе расскажут о покровителе Мордовской земли и Российского флота святом праведном воине Феодоре Ушакове. Автором и режиссером картины является генеральный продюсер телекомпании «Квадратный Телевизор» и программы «Военная приемка» Оксана Матвеева.

Съемочная команда посетила Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, записала большое интервью с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием в Иоанно-Богословском Макаровском монастыре.

Как сообщается, премьера запланирована к Великому празднику Светлого Христова Воскресения.