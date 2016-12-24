В Саранске состоялась презентация книги Захара Прилепина «Жизнь за други своя»

В филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась презентация книги Захара Прилепина о героях спецоперации «Жизнь за други своя».

Сборник объединил множество рассказов, повестей и стихов, написанных бойцами. Среди историй о доблести, мужестве и подлинном героизме есть и рассказ о наших земляках, отце и сыне - Миразыме и Ренате Исмаиловых.

На мероприятии собрались представители вузов, библиотек, общественности, СМИ. Главным героем встречи стал ветеран СВО Миразым Исмаилов. На защиту Родины он отправился вместе со своим сыном. Они были добровольцами, воевали в одном взводе. Во время атаки родственники пытались спасти раненого солдата армии противника, но не успели вынести его из-под обстрела. Ренат выступил автором одной из историй книги. После возвращения со спецоперации молодой человек поступил в военное училище и сейчас проходит обучение в Санкт-Петербурге.

Также в сборнике размещены труды военных корреспондентов и поэтов - непосредственных свидетелей и участников СВО. Знакомство с книгой «Жизнь за други своя» будет полезно и интересно читателям разных возрастов.