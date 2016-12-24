Спортсменка из Мордовии завоевала золото на соревнованиях в Беларуси

Спорт

В Витебске прошли соревнования на призы Федерации тяжелой атлетики Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие 200 белорусских и российских спортсменов.

Тяжелоатлетка Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Евгения Гусева поднялась на высшую ступень пьедестала среди юниорок (15-23 лет). 

Евгения выступила в составе сборной России и стала победительницей в весовой категории 71 кг, в рывке штангистке поддался вес в 101 кг.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1