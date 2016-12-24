Спортсменка из Мордовии завоевала золото на соревнованиях в Беларуси

В Витебске прошли соревнования на призы Федерации тяжелой атлетики Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие 200 белорусских и российских спортсменов.

Тяжелоатлетка Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии Евгения Гусева поднялась на высшую ступень пьедестала среди юниорок (15-23 лет).



Евгения выступила в составе сборной России и стала победительницей в весовой категории 71 кг, в рывке штангистке поддался вес в 101 кг.