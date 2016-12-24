Молодежь Мордовии может поучаствовать в разработке нового национального проекта

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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Главная цель нацпроекта «Молодежь России» - поддержка подрастающего и молодого поколения нашей страны. О его запуске объявил Президент РФ во время послания Федеральному собранию.
Росмолодежь запустила открытый сбор предложений в будущий национальный проект «Молодежь России» на Госуслугах по ссылке: https://clck.ru/39ZQxy
Каждый молодой гражданин страны в возрасте от 14 до 35 лет может внести свои предложения до 1 апреля включительно.
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