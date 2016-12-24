Ветеран спецоперации провела «Разговор о важном» с учениками Новочадовской школы

Ветеран СВО Екатерина Симайкина окончила эту школу в Атюрьевском районе несколько лет назад. Встреча с учениками состоялась по инициативе филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии.



До начала спецоперации Екатерина Симайкина служила по контракту в военной части в качестве прапорщика медслужбы. В зону СВО отправилась в ноябре прошлого года, служила в Таманской дивизии в должности фельдшера. С первых дней находилась на Харьковском направлении. За служение Родине представлена к медали «За спасение погибавших».



Фельдшер рассказала детям о себе и выполнении боевых задач, связанных со спасением жизней российских бойцов. Школьники с большим интересом слушали гостью и задавали вопросы. Например, какую самую трудную задачу Екатерине пришлось выполнять в зоне спецоперации и что подвигло ее связать жизнь с армией.

«Мечта моего сына, - призналась прапорщик Симайкина. – Он сказал, что хочет быть военным, и я подумала: если маленький мальчик твердо принял такое решение, неужели я не смогу?»



