Школьники Мордовии на открытых уроках освоят принципы цифровой грамотности и кибербезопасности

С 25 марта по 26 апреля в школах Мордовии будет проходить открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности с использованием контента просветительского проекта «Цифровой ликбез»

«Просветительский проект «Цифровой ликбез» призван привить азы цифровой грамотности и помочь школьникам освоить основные принципы безопасного поведения в интернет-пространстве. Ребята узнают, какие источники информации использовать и как общаться в социальных сетях. Контент содержит как обучающую составляющую, так и воспитательные элементы, а материалы проекта будут полезны для родителей, педагогов и наставников, в том числе старшего поколения», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Благодаря проекту школьники смогут не только узнать о том, как безопасно вести себя в интернете, но и повысить уровень цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Материалы проекта доступны на сайте https://digital-likbez.datalesson.ru/

Главным героем видеороликов снова станет блогер-рыбка Антон Корюшкин, который расскажет школьникам о цифровой безопасности и поделится полезной информацией с подписчиками блога.

«Мобильные устройства сегодня есть практически у каждого школьника, и задача взрослых экспертов – сделать гаджет полезным инструментом для изучения окружающего мира и общения. В этой работе нас поддерживает VK, одна из ведущих отечественных IТ-компаний, которая предоставляет пользователям сервисы для общения. Уверен, что совместными усилиями мы поможем обезопасить юных блогеров и пользователей, противостоять действиям мошенников, прокачать навыки осознанного использования цифровых сервисов», — говорит генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Значительная часть жизни школьников проходит онлайн, поэтому VK регулярно проводит образовательные и просветительские инициативы для повышения их цифровой грамотности. Новый выпуск «Цифрового ликбеза» поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов, с которыми может столкнуться каждый. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности, и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере», — комментирует Антон Карпов, вице-президент, директор по информационной безопасности VK.