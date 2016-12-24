Денис Козлов из Мордовии завоевал титул чемпиона ПФО по боксу

Как сообщает Министерство спорта РМ, 22-летний Денис Козлов, воспитанник СШОР по боксу им. Олега Маскаева, победил на чемпионате ПФО по боксу в весовой категории до 92 кг. В поединке с ульяновским боксером Владиславом Кузнецовым за «золото» чемпионата Денис Козлов абсолютным судейским решением был признан лучшим.



Среди мордовских спортсменов отличился также Виктор Пономарев. Он поднялся на третью ступень пьедестала почета в весе до 80 кг.