В Саранске завершился капитальный ремонт поликлиники №4

Капитальный ремонт проводился поэтапно с 2021 года с сохранением приема пациентов. Работы велись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Здание поликлиники построено 30 лет назад, и это первый капитальный ремонт, во время которого заменили системы отопления, пожарной сигнализации, вентиляционного оборудования. Кроме того, здесь провели внутренние отделочные работы, обновили кабинеты узких специалистов.

Отремонтировали и фасад здания, провели капитальный ремонт мягкой кровли, заменили оконные блоки и лифтовое оборудование. Ремонтные работы были проведены на площади более 7 тысяч квадратных метров.

Также в поликлинику поступило новое медицинское оборудование - рентгеновский аппарат, флюорограф, эндоскопическое оборудование и др.

Саранская поликлиника №4 обслуживает 60 тысяч пациентов. В лечебном учреждении работают диагностический центр, неврологическое, хирургическое отделения, консультативный отдел. Имеется многопрофильный дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с кабинетами механотерапии и ЛФК.