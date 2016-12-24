В Саранске завершился капитальный ремонт поликлиники №4

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Капитальный ремонт проводился поэтапно с 2021 года с сохранением приема пациентов. Работы велись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Здание поликлиники построено 30 лет назад, и это первый капитальный ремонт, во время которого заменили системы отопления, пожарной сигнализации, вентиляционного оборудования. Кроме того, здесь провели внутренние отделочные работы, обновили кабинеты узких специалистов.
Отремонтировали и фасад здания, провели капитальный ремонт мягкой кровли, заменили оконные блоки и лифтовое оборудование. Ремонтные работы были проведены на площади более 7 тысяч квадратных метров.
Также в поликлинику поступило новое медицинское оборудование - рентгеновский аппарат, флюорограф, эндоскопическое оборудование и др.
Саранская поликлиника №4 обслуживает 60 тысяч пациентов. В лечебном учреждении работают диагностический центр, неврологическое, хирургическое отделения, консультативный отдел. Имеется многопрофильный дневной стационар, физиотерапевтическое отделение с кабинетами механотерапии и ЛФК.
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