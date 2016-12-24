Боец ЧВК «Вагнер» из Мордовии на гражданке будет осваивать специальность программиста

По информации регионального филиала фонда Защитники Отечества», житель Мордовии с октября 2022 года принимал участие в спецоперации в качестве бойца частной военной кампании «Вагнер». Евгений занимал должность командира взвода артиллерии, был задействован в штурме населенных пунктов Зайцево, Клещеевка, Опытное и Бахмут. Награжден ведомственными наградами и медалью «За отвагу».



В мае прошлого года он вернулся домой, а в сентябре обратился в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. С помощью социального координатора Марии Хомяковой Евгений собрал необходимый пакет документов, который был направлен в комиссию при Министерстве обороны России. Там вопрос бойца рассмотрели положительно, и 21 марта ветеран получил долгожданное удостоверение. Документ в торжественной обстановке вручил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко.



«Статус ветерана боевых действий очень важен для бойцов, - признался Евгений. – Я очень рад, что получил его».

Помимо льгот и выплат, статус ветерана боевых действий дает Евгению право на бесплатное обучение в университете «Синергия», с которым у фонда заключено соглашение о сотрудничестве. С помощью соцкоординатора ветеран уже подал необходимые документы в вуз на специальность программиста.