В Булгаково увековечили память участника СВО Сергея Ермакова

Памятная табличка с именем Сергея Ермакова появилась на фасаде Булгаковской основной общеобразовательной школы, которую окончил защитник. Также в школе открыли памятный стенд и парту героя. Инициатором увековечивания памяти героя стал региональный филиал фонда «Защитники Отечества».



Сергей Ермаков родился в 1986 году в поселке Зыково в многодетной семье. Когда мальчик учился в 1 классе, семья переехала в кочкуровское село Булгаково. Сергей рос без отца, поэтому в 7 классе был вынужден пойти работать в местный колхоз, чтобы помогать обеспечивать семью. После школы поступил в Луховское ПТУ. Женился, стал отцом.



После объявления о частичной мобилизации Сергей втайне от супруги заключил контракт на службу в зоне СВО. «Муж пришел и сказал: помоги собрать вещи. Нужна военная форма и снаряжение. Уезжаю помогать ребятам на передовой», – вспоминает вдова Надежда.



Рядовой Ермаков служил оператором-пулеметчиком отделения противотанковых управляемых ракет на Луганском направлении. Героически погиб в декабре 2022 года при выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Червоная Диброва. За проявленные мужество и героизм награжден орденом Мужества посмертно.



На мероприятии по увековечиванию памяти Героя присутствовали его супруга Надежда, сыновья Виктор и Максим, близкие родственники, а также учителя и ученики школы. Право открыть мемориальную доску предоставили ученику 8 класса Владимиру Мугрычеву и ученице 9 класса Маргарите Носовой.



Заместитель руководителя филиала фонда Ольга Зеткина поблагодарила всех причастных к увековечиванию памяти героя и выразила слова поддержки его близким. «Ученики должны помнить подвиг тех, кто учился в их школе и рассказывать своим детям о героях, шагнувших в вечность», - сказала она.