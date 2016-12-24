Поздравление Главы Мордовии с Днем российского студенчества

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Днём российского студенчества!

Татьянин день – особая дата, которая близка каждому, кто когда-либо был студентом. Студенческие годы мы вспоминаем с большой теплотой. Это период, когда каждый учится самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность и выбирать свой профессиональный путь.

Жизнь студенческого сообщества Мордовии очень насыщенна и разнообразна. Вы лучшие в науке, достойно представляете мордовскую землю на конкурсах и форумах, активно предлагаете инициативы, которые становятся прочной основой для важнейших открытий. Уверен, ваши прорывные идеи помогут укрепить экономический суверенитет нашей страны.

У студентов республики горячие сердца. Вы делаете добрые дела и всегда готовы прийти на помощь. Благодарю каждого студента, кто не остаётся в стороне и поддерживает наших ребят на передовой. Низкий поклон тем, кто сегодня стоит на защите русской земли. Спасибо родителям и педагогам за воспитание преданных сынов своей Отчизны!

Желаю всем студентам успехов в учебе, новых свершений и творческих достижений. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, уверенно идите вперёд!

Глава Республики Мордовия А. Здунов