Президент России дал старт Году семьи

На выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ состоялся Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые». Здесь выступиk Президент РФ Владимир Путин. Он объявил о старте Года семьи.

«Россия – это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей, – заявил он. – Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а объединяет Россию, потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными!»

«Владимир Владимирович произн`с сегодня главные слова – лучше не скажешь, – прокомментировал Глава Республики Мордовия Артём Здунов. – Также он закрепил на федеральном уровне единый статус многодетной семьи – обязательно поддержим наши большие семьи!»

«Новый указ определяет статус многодетной семьи – это семья, имеющая трёх и более детей, – разъясняет депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина. – Её статус устанавливается бессрочно, социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа. Решение о едином статусе многодетной семьи важно прежде всего для гарантированного обеспечения мер социальной поддержки таких семей во всех регионах России, чтобы многодетная семья, путешествуя или, например, переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получит установленные меры поддержки».

Напомним, что Президент подписал указ об объявлении 2024-го Годом семьи в прошлом ноябре. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

По этому прекрасному случаю Минкульт Мордовии запускает творческий проект «СемьЯ. Культура. Добро», приуроченный к открытию Года семьи. С 24 января по 4 февраля музеи, театры и библиотеки республики будут проводить тематические мероприятия, в которых можно поучаствовать всей семьёй. Подробная программа доступна здесь: clck.ru/387gM6