«Елка желаний»: Артём Здунов подарил Игорю Зеленову из Саранска детский городок

Всероссийская акция «Елка желаний» продолжает исполнять мечты. 24 января Глава Мордовии встретился с семилетним Игорем Зеленовым из города Саранска, чтобы исполнить его мечту. Руководитель региона подарил мальчику целый игровой детский городок. Правда, чтобы установить его, придется подождать до весны, когда снег растает. Но время пройдет быстро, главное - что городок есть, и теперь играть на улице будет гораздо веселее.

«Мы привезем тебе городок и установим. Там и качели есть, и много интересного - все, что нужно», - сказал Артём Здунов.

«Большое спасибо!» - поблагодарил мальчик.

У Игоря есть два брата, он уверен, что они тоже будут в восторге от подарка Главы республики. Весна не за горами!