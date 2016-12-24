Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» откроет Год семьи

Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» станет первым официальным мероприятием Года семьи в России. Форум пройдет с 19 по 23 января 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия» и откроет Год семьи, который проводится по Указу Президента Владимира Путина.

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей, представляющих 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей.

От Мордовии на форуме выступит семья Адушкиных: мама Людмила Геннадьевна, папа Василий Васильевич, их шестеро детей, дедушки Василий Дмитриевич и Геннадий Васильевич, а также сестра мамы Полина Геннадьевна. В браке супруги 15 лет. Адушкины – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» (2020 г.).

В торжественной церемонии зажжения семейного очага примут участие Станислав Пичайкин и Анна Платонова, которые сыграли свадьбу в национальных традициях на Дне Республики Мордовия 30 ноября.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Российское общество «Знание», Движение Первых, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Форум проводится при поддержке Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования РФ, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

В первый день форума 19 января состоится концерт-открытие с участием семейных коллективов. Хор Первых и популярные российские исполнители споют песни, знакомые всем с детства. Также на форуме выступят представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Участники форума смогут исследовать свою родословную и присоединиться к творческим конкурсам.

«Участниками специальной программы форума «Родные – Любимые» станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых. Все посетители выставки «Россия» также смогут присоединиться к форуму «Родные – Любимые» и принять участие в его мероприятиях», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Участников форума ждет конкурс «Династии России». Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, смогут проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие и посетители выставки-форума «Россия». В павильонах выставки будут организованы семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустациями национальных блюд и ярмарками.

Ключевые планы Года семьи на специальной презентационной сессии форума «Родные – Любимые» 22 января представят глава оргкомитета Года семьи, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова и руководители профильных министерств и ведомств.

«Всероссийский форум «Родные-Любимые» открывает целый ряд событий в регионах, которые пройдут на протяжении года и охватят все 89 субъектов. В Год семьи особое внимание будет уделено подготовке стратегического документа по демографической и семейной политики до 2030 года. Планируются мероприятия, направленные на выявление, поощрение и распространение лучших практик по поддержке семей с детьми в работе корпоративного сектора, и события, которые позволят объединить членов семей разных возрастов», – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

На форуме пройдут интересные лекции и интервью, организованные Российским обществом Знание, где участники расскажут о собственных семейных ценностях и традициях, поделятся личным опытом, как они вдохновляют своих детей профессионально развиваться, как выстраивают с ними доверительные отношения и поделятся секретами успеха. Обширная просветительская программа форума будет представлена Обществом Знание в павильонах №57 «Россия – моя история», №55 «Дом молодёжи», №19 «АТОМ» и №34 «Космонавтика и авиация».

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева рассказала, что форум «Родные – Любимые» станет пространством для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. «К участию в форуме приглашены династии со всей страны. Это семьи, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие своих регионов, развивают целые отрасли. Достижения крупнейших компаний и корпораций будут представлены через достижения семей», — отметила Ксения Разуваева.

Глава Росмолодёжи подчеркнула, что семейное сообщество «Родные – Любимые» объединяет детей и родителей по всей России: «К сообществу «Родные – Любимые» уже присоединились более 200 тысяч семей. Это семьи, в которых родители поддерживают своих детей и готовы развиваться вместе с ними. На смены «Родные – Любимые» приезжают семьи со всей страны, вместе они реализуют собственные проекты, делятся своим опытом воспитания. Родители становятся наставниками в Движении Первых, поддерживают ребят и помогают им во всём».

В завершающий день форума 23 января будет дан торжественный старт Году семьи в России.