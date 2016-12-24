Жительница Лямбирского района отметила 100-летний юбилей

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«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
17 января жительнице села Татарская Тавла Фатыме Джафаровне Абузяровой исполнилось 100 лет. Долгожительница – участница строительства Сурского рубежа. Больше 30 лет трудилась в родном колхозе, в войну все силы отдавала помощи фронту в тылу. В то непростое время воспитала шестерых детей. Несмотря на все трудности, в свои годы сохранила жизнерадостность и оптимизм.
«Добрая, отзывчивая, гостеприимная, а ее пярямячи всегда были самые вкусные», - говорят про нее родные.
Фатыма Джафаровна живет в любви и заботе близких людей. В свой день рождения она услышала много добрых слов от родных, земляков, соседей. Каждому есть, что сказать этой мудрой женщине.
Еще одним важным подарком для именинницы стала поздравительная открытка от Президента России Владимира Путина. Глава государства выразил ей благодарность за труд и пожелал здоровья.
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