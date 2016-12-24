В Мордовии ветераны СВО разучивают бачату

Одной из основных задач фонда «Защитники Отечества» является возвращение к мирной жизни ветеранов специальной военной операции. С этой целью сотрудники регионального филиала фонда организовали курсы по танцам для ветеранов СВО.



Очередное занятие состоялось 17 января в филиале фонда на улице Полежаева. На мероприятие пришли 6 ветеранов. Пары им составили социальные координаторы. Под руководством тренеров они выучили комбинацию шагов и движений популярного танца бачата.



Одно из преимуществ бачаты заключается в том, что она является универсальным танцем. Научиться ей можно в любом возрасте и без какой-либо специальной подготовки. Уже вскоре после начала танцев на лицах участников стали появляться улыбки – заряд хорошего настроения был обеспечен. К финальной комбинации всем парам удалось добиться синхронности движений.



«Благодаря таким мероприятиям мы забываем о военных действиях и начинаем радоваться мелочам. Большое спасибо фонду за организацию таких встреч!» - сказал ветеран СВО Виталий Козеняшев.

«Бачата – это про удовольствие, - отметила тренер по танцам Юлия Слесарева. – Это огромный положительный эмоциональный заряд, отдых для души и тела. Танцы позволяют поддержать тело в тонусе и обрести новые знакомства».



Очередное занятие танцами для ветеранов СВО состоится в понедельник, 22 января, во Дворце спорта. Начало в 17.00. Запись осуществляется через социального координатора.