Семья Адушкиных представит Мордовию на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые»

Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» пройдет с 19 по 23 января на площадке Международной выставки «Россия» на ВДНХ.

Форум станет пространством для объединения династий со всей страны, диалога поколений и сотворчества детей и взрослых, представит достижения отраслей и компаний через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей.

От Мордовии на форуме выступит семья Адушкиных: мама Людмила Геннадьевна, папа Василий Васильевич, шестеро детей семьи, дедушки Василий Дмитриевич и Геннадий Васильевич, а также сестра мамы Полина Геннадьевна. В браке супруги 15 лет. Адушкины в 2020 году победили на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

В торжественной церемонии зажжения семейного очага примут участие Станислав Пичайкин и Анна Платонова, которые сыграли свадьбу в национальных традициях на Дне Республики Мордовия 30 ноября.

В открытой программе форума смогут принять участие все посетители выставки «Россия». Для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.

На стенде Республики Мордовия в эти дни будут проходить мастер-классы по Тавлинской игрушке, бисероплетению, лекция о полезных свойствах мордовского меда. Гости смогут сфотографироваться в национальных костюмах, поиграть в мордовские игры, узнать о национальных мордовских инструментах.

Российское общество «Знание» как соорганизатор форума подготовило обширную программу в нескольких павильонах. Во время мастер-классов гости смогут исследовать свою родословную, создать генеалогическое древо семьи и многое другое. А те, кто не сможет посетить форум на ВДНХ, увидят самые яркие моменты мероприятия в эфире Знание.ТВ.

Участниками специальной программы форума «Родные – Любимые» станут более 1000 человек. Это семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приемные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов Движения Первых.

С 20 по 22 января участников форума ждет конкурс «Династии России», который поможет родителям и детям провести время с пользой и узнать друг друга с новой стороны, сплотит семьи вокруг общих ценностей и положит начало традициям совместного творчества.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

Все участники конкурса получат призы и памятные подарки от партнёров форума.

Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» откроется 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки «Россия».