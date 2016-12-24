«Елка желаний» исполнила мечту Матвея из Саранска о самокате

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Всероссийская акция «Елка желаний» продолжает творить новогодние чудеса. Благодаря акции с 2018 года исполнено уже более 106 тысяч детских желаний. Каждый шар на елке – это надежда на исполнение мечты для маленького человека. Их воплощение в жизнь делает счастливее детей нашей страны.
Матвей и роман Меньшовы из Саранска приняли участие в акции еще в 2022 году. Но желание исполнилось только у Романа. Матвей решил испытать удачу еще раз и вновь написал письмо – мальчик мечтал о самокате.
Шар с желанием Матвея снял с елки Глава Мордовии Артём Здунов. 16 января руководитель республики встретился с мальчиком и его мамой Ольгой, чтобы вручить долгожданный подарок.
Матвей рассказал Главе республики, что очень любит рисовать, играть в шашки и собирать конструктор. Активные хобби также увлекают мальчика – недавно он начал заниматься каратэ. Надеемся, что благодаря подарку Артёма Здунова и «Елки желаний» предстоящее лето будет для Матвея особенным.
На встрече были озвучены и проблемные вопросы семьи, поручения по отработке которых получили руководители профильных региональных ведомств.
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