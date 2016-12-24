В Саранске обсудили подготовку и проведение в республике Крещенских купаний

16 января в Саранске прошла пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению в Мордовии Крещенских купаний.



Всего в республике организуют 66 площадок. В Саранске их будет 7 - водоем «Лесное озеро», водоем в районе «Огни Саранска», водоем в селе Макаровка (район Иоанно–Богословского монастыря), водоем у стадиона «Старт», водоем «Зеленая роща», святой источник Апостолов Петра и Павла (д. Полянки) и святой источник во имя Казанской иконы Божией Матери (с. Куликовка).

Все официальные купели оборудуют в соответствии с правилами техники безопасности. Там будут оборудованные спуски к воде, кабины для переодевания и лавочки, а все желающие смогут согреться горячим чаем. В день проведения мероприятий у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС России, спасатели, полицейские, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и волонтеры.

«Ожидаемое количество купающихся – около 6000 человек. Толщина льда в местах Крещенских купаний соответствует требованиям безопасности. В соответствии с рекомендациями МЧС России проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий. На период с 18 по 19 января все силы и средства Главного управления переводятся на усиленный режим работы», - отметил начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин.

«До начала купаний специалисты осмотрят все участки водоемов, а также проверят соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лед. Напомню, что согласно закону, с 22:00 до 6:00 несовершеннолетние дети в общественных местах без сопровождения взрослых находиться не могут. Также согласно Кодексу об административной ответственности, запрещено распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах», - отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев.

На пресс-конференции спикеры напомнили и об основных правилах безопасности и дали советы, которые помогут не заболеть после зимнего купания.

«Мы рекомендуем проводить обряд крещенских купаний строго в отведенных для этого купелях. Во избежание травматизма следует подходить к проруби в удобной обуви, не прыгать в купель», - сказал начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам Александр Трегулов.

Также специалисты советуют не находиться в воде более 1 минуты, не употреблять спиртные напитки. После купания необходимо растереться полотенцем, надеть сухую одежду и, чтобы не допустить переохлаждения, согреться горячим чаем.