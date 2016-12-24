Ветеран спецоперации рассказал о патриотизме студентам Саранского строительного техникума

Ветеран спецоперации Максим Царев встретился со студентами в рамках мероприятия «Разговоры о важном». Встречу организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии. В мероприятии приняли участие около 60 студентов в возрасте 16-17 лет.



Максим Царев принимал участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. Занимал должность командира отделения пограничного пункта, выполнял боевые задачи на Харьковском направлении, имел позывной «Страж». Попутно доставлял гуманитарную помощь для мирных граждан. Награжден медалью «За боевые отличия».



Младший сержант рассказал студентам о службе и патриотизме. Ребят интересовало, как жили мирные граждане в условиях военных действий. «Жизнь не замирает, - ответил Максим Царев. - Школы и детсады не работали, но люди не бросали свои дома. Мы помогали им гуманитарной помощью».



Юноши и девушки рассказали, что пишут письма российским бойцам. А еще сочиняют патриотические стихи в поддержку военнослужащих.

Ветеран признался, что до сих пор хранит письма с фронта. Одно из посланий от мальчика Димы во время службы он прикрепил на тент палатки. «Ваши письма очень подбадривают наших ребят. И для солдат, и для офицеров важно понимать, что их ждут дома. Ваша поддержка бесценна!»