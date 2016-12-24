Нацпроект помогает предпринимателям Мордовии сертифицировать продукцию

Региональный центр инжиниринга АУ «Технопарк – Мордовия» помог индивидуальным предпринимателям Елене Панкратовой и Анастасии Скворцовой получить услугу по сертификации швейных товаров. Господдержка была получена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Анастасия Скворцова занимается пошивом свадебных платьев и детской одежды. Елена Панкратова выпускает постельное белье. Для представительниц малого бизнеса было важно получить сертификацию на продукцию.

«Услуга по сертификации очень важна, это возможность для моего бизнеса выйти на новый уровень и расширить ассортимент, поскольку детские товары без сертификации продавать нельзя, - отмечает Анастасия Скворцова. - Если говорить про свадебные платья, то теперь я могу принимать участие в выставках, что позволит мне открыть доступ к новым рынкам сбыта».

Сертификация товаров даст новый импульс и к развитию швейного дела.

«Очень здорово, что нацпроект открывает новые возможности для моего бизнеса, без господдержки я бы вряд ли справилась», - говорит Елена Панкратова.

Региональный центр инжиниринга «Технопарка – Мордовия» оказывает предпринимателям региона комплексную поддержку: от составления бизнес-плана до подготовки программы модернизации производства. Как отмечают специалисты центра, к ним могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разрабатывающие и внедряющие инновационную продукцию.

Мерами господдержки, оказываемые в рамках нацпроекта, предприниматели пользуются и в Центре «Мой бизнес». Нужно отметить, что осенью 2023 года мордовские предприниматели при поддержке Центра принимали участие в «Байерских показах» дизайнерской одежды международной выставки FASHION STYLE RUSSIA, которая проходила в Москве в «Крокус Экспо».

Показ коллекции брендовой одежды с большим интересом был воспринят гостями международной выставки. Мордовский стенд соседствовал на выставке со стендами не только из разных регионов страны, но и из Беларуси, Турции, Китая и Узбекистана.

Региональным предпринимателям представилась возможность принять участие в образовательных и дискуссионных проектах, в ходе которых обсуждались различные темы – от продвижения локальных брендов на маркетплейсах до международного сотрудничества и интеграции с производителями из дружественных стран.

Также Елена Панкратова воспользовалась бесплатной услугой, оказываемой в Центре «Мой бизнес» и заказала печать каталога своей продукции, что поможет в дальнейшем ей развивать свой бизнес.