Благодаря нацпроекту в Торбееве открылся кинозал

В рамках реализации национального проекта «Культура» в п. Торбеево при районном Доме культуры открылся кинозал «Родина» на 35 посадочных мест.

Для кинозала было приобретено необходимое цифровое оборудование, кинопроектор, киноэкран, акустическая система, установлены удобные зрительные кресла. Всего на эти цели было выделено 9 млн рублей.

В день открытия кинозала, 29 декабря 2023 года, состоялось сразу несколько киносеансов, в ходе которых зрители смогли оценить высокое качество картинки и звука. Они позволили создать эффект полного погружения в события на экране, чего добиться в домашних условиях очень сложно.

Теперь в кинозале будут демонстрироваться лучшие фильмы отечественного производства. Самые маленькие зрители увидят любимые мультфильмы. Школьники и студенты имеют возможность приобрести билеты по Пушкинской карте.

Современный кинозал в селе – это не только просмотр новинок кинопроката, но и место встречи, общения людей. И уже первые сеансы показали, что кинозал пользуется большой популярностью не только у жителей Торбеева, но и близлежащих сел.