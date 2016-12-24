В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Мордовии было благоустроено 12 общественных пространств.

В дни новогодних праздников они стали местом притяжения жителей, привлекая яркой иллюминацией и убранством новогодних ёлок. Культурно-развлекательные мероприятия, прошедшие на новых благоустроенных площадках, радовали и детей, и взрослых.

Для жителей Ардатова на обновленной Базарной площади на протяжении всех новогодних каникул были устроены театрализованные представления. А молодежь Рузаевки по достоинству оценила преображенный в рамках нацпроекта бульвар Горшкова.